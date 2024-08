Milano, pugni e bottigliate per rapina: arrestati tre nordafricani

Un pugno in faccia, una bottiglia in testa e lo spray urticante sul volto. Tutto per pochi euro

MILANO – Un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, è stato aggredito e rapinato nella notte tra mercoledì e giovedì da quattro uomini, tre dei quali finiti in manette. La violenza è esplosa poco dopo l’una in via Vitruvio, in zona stazione Centrale. Il 37enne, che tra l’altro è stato da poco sottoposto a un intervento chirurgico, aveva appena acquistato le sigarette al distributore automatico quando è stato bloccato e accerchiato dal branco.

Uno degli aggressori lo ha centrato con un pugno in pieno volto, mentre un altro lo ha colpito con una bottigliata in testa che lo ha fatto cadere al suolo. Dopo essere anche stato stordito con lo spray al peperoncino, l’uomo è stato derubato di 23 euro che aveva in tasca.

Sulle tracce dei rapinatori si sono subito messi i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, che hanno fermato tre di loro poco lontano, nonostante un tentativo di fuga. In manette, con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso, sono finiti due cittadini tunisini di 21 e 22 anni e un marocchino 20enne. L’uomo aggredito è stato invece medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso per una ferita al capo causata proprio dai colpi ricevuti. www.milanotoday.it