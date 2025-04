Spese militari, Tajani: ‘presto al 2% del Pil per rafforzare la Nato’

“Noi siamo pronti ad arrivare al 2% del Pil, presto ci sarà l’annuncio ufficiale da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo è un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato, io sono favorevole alla Difesa europea come obiettivo finale da raggiungere”. Lo ha detto Antonio Tajani, intervistato da Agorà in collegamento da Osaka, sottolineando che “questo è un segnale, l’ho detto in maniere chiara al segretario Rubio, che l’Italia intende spendere di più per garantire la sicurezza e spendere di più all’interno del pilastro europeo della Nato”.

Alla domanda se questo potrà ammorbidire Trump sui dazi, il ministro degli Esteri risponde: “questa è una scelta che noi abbiamo fatto politica, è una risposta che diamo alle sollecitazioni giusto americane, quando gli Usa dicono non possiamo essere noi a garantire da soli la sicurezza dell’Europa, hanno ragione. Devono essere parte della garanzia della sicurezza – conclude Tajani – ma l’Europa deve fare di più e fare meglio”. Adnkronos