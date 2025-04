Nato, Rutte: “possibili attacchi nucleari russi nello spazio”

La Nato teme che la Russia possa prendere in considerazione la possibilità di piazzare armi nucleari nello spazio per colpire i satelliti

Il Segretario Generale Mark Rutte ha avvertito di questa possibilità in un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag. Rutte ha affermato che le capacità di Mosca nello spazio sono obsolete rispetto all’Occidente. “Pertanto, lo sviluppo di armi nucleari nello spazio è un modo per la Russia di migliorare le proprie capacità. Questo è molto preoccupante”.

Anche se le armi non avrebbero come obiettivo la Terra, l’abbattimento dei satelliti potrebbe avere gravi conseguenze, poiché molti sistemi che utilizziamo si basano sui satelliti, compresi i sistemi di navigazione e di comunicazione, nonché il monitoraggio ambientale.

Rutte ha aggiunto che una simile mossa da parte della Russia violerebbe il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, firmato all’epoca da Stati Uniti e Unione Sovietica. Tale trattato costituisce tuttora il quadro del diritto spaziale internazionale e vieta il dispiegamento di armi di distruzione di massa nello spazio.

