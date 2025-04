Milano, strappa collana da 5000 euro a una turista: arrestato marocchino

Il 20enne, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti specifici, è stato arrestato per rapina

Prima la rapina, poi la fuga e infine le manette. Un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato dalla polizia nel pomeriggio di martedì 22 aprile in via Boscovich, a Milano, dopo aver strappato una collana dal collo di una turista francese di 52 anni.

Tutto è accaduto ieri 23 aprile intorno alle 14, quando una volante del commissariato Garibaldi-Venezia, impegnata in un ha notato un uomo che correva verso gli agenti gridando “Al ladro, al ladro”. Inseguito dal francese, il giovane è stato bloccato dai poliziotti poco dopo. Durante la fuga, uno degli agenti ha visto il ragazzo lanciare qualcosa sotto un’auto parcheggiata: si trattava della collana appena rubata, un gioiello in oro del valore di circa 5mila euro. La vittima, insieme al compagno 54enne, ha raccontato di essere stata aggredita all’improvviso mentre passeggiava nella zona. Il gioiello è stato restituito subito dopo il fermo.

Il 20enne, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti specifici, è stato arrestato per rapina. Era già stato indagato nel giugno 2024 per rapina aggravata e segnalato lo scorso 21 aprile per un tentato furto. Vive di espedienti.

