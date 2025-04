Marcela: “Il Papa aiutò la nostra comunità trans”

“Vengo dall’Uruguay ma vivo in Italia da 25 anni in una comunita’ trans a Torvaianica. Avevo perso la fede tanti anni fa. Durante la pandemia abbiamo conosciuto il nostro parroco, siamo tutte lavoratrici sessuali e avevamo perso il lavoro. Non sapevamo come vivere. Grazie a suor Genevieve abbiamo conosciuto Papa Francesco che ci ha aiutato anche economicamente.

“Ci ha aiutato anche con i vaccini quando ancora molti italiani non lo avevano ricevuto”.

Lui mi ha fatto ritrovare la fede. Mi disse: ‘Siamo tutti uguali davanti agli occhi di Dio'”. Questo il racconto di Marcela, transessuale sudamericana. ANSA