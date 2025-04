Abbattimento alberi di viale Oriani, diffida al Comune di Bologna

COMUNICATO STAMPA – DIFFIDIAMO IL COMUNE DI BOLOGNA DALL’ABBATTERE ILLEGALMENTE GLI ALBERI DI VIALE ORIANI

Andiamo a difenderli dalle motoseghe ogni giorno!

Fin dall’alba, a partire da oggi, tutti i giorni, presidieremo i Pini per salvarli. Staremo abbracciati a loro.

“PER UNA CITTÀ VERDE E SICURA”

sta scritto sui cartelli posti davanti ad una fila di alberi grandi, belli, sani e stabili, come attesta il Prof. Zechini D’Aulerio, che il Comune ha ordinato di abbattere, in viale Oriani, senza addurre nessuna motivazione!

Come possa una città essere più verde continuando a fare strage di alberi adulti per sostituirli, quando va bene, con piccoli fuscelli spesso destinati a seccare pochi mesi dopo, è un mistero incomprensibile!

Come possano sentirsi sicuri i cittadini di un Comune dove l’Amministrazione pubblica agisce in spregio alle leggi vigenti, abbattendo alberi a sorpresa o quasi, infrangendo l’obbligo di affiggere cartelli con indicato l’atto comunale che dispone gli abbattimenti con le motivazioni, è un altro mistero.

“Così siamo costretti a subire, senza sapere neppure il perché” protesta Lilia Casali, presidente di Animal Liberation “e ci viene sottratta la possibilità di fare un ricorso al TAR, perché non possiamo impugnare un atto che… non c’è !”

Per queste ragioni un gruppo di associazioni, Comitato Tutela Alberi, Animal Liberation, LIPU Bologna, Santa Bellezza, ISDE e STAI, hanno dato incarico all’ avv. Cuffaro di inviare una diffida al Comune di Bologna ed alla ditta che opererebbe il taglio dei Pini di viale Oriani, perché i cartelli appesi nei pressi degli alberi non adempiono a quanto prescritto dalla legge.

Lilia Casali, presidente di Animal Liberation