Milano, rapina con coltello: arrestato 19enne egiziano

Ha impugnato un coltello e ha minacciato due ragazzi per farsi consegnare soldi e cellulari, ma è stato bloccato dai poliziotti. Un ragazzo egiziano di 19 anni, senza fissa dimora e privo di documenti, è stato arrestato in via Scarlatti a Milano, nei pressi della Stazione Centrale, nel pomeriggio di martedì 22 aprile.

L’intervento della volante

Tutto è accaduto intorno alle 15.15, quando una volante del commissariato di zona ha notato il giovane brandire un coltello contro due ragazzi. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando e immobilizzando l’aggressore, che è stato poi accompagnato in commissariato.

La testimonianza delle due vittime

Le vittime, due giovani di origine afghana di 25 e 32 anni, hanno raccontato di essere stati minacciati con l’arma: il 19enne avrebbe intimato loro di consegnare denaro e telefono, altrimenti si sarebbe scagliato contro di loro. Per lui sono subito scattate le manette.

