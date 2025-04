Milano, rapinò e violentò due escort: arrestato gambiano

MILANO, 24 APR – Un 29enne originario del Gambia è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia, a Milano, in quanto gravemente indiziato di essere l’autore di due rapine e di una successiva violenza sessuale commesse lo scorso marzo 2025 ai danni di due giovani sudamericane, che svolgevano l’attività di escort.

Le indagini, condotte dalla 4a Sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, specializzata in reati a danno di vittime vulnerabili, hanno preso il via dalla querela presentata da una giovane che aveva incontrato l’uomo nel proprio appartamento, previo appuntamento. Il 29enne prima l’aveva rapinata dei contanti che aveva in casa, minacciandola con una pistola e uno storditore elettrico, e poi l’aveva violentata.

Le indagini basate, oltre che sulle dichiarazioni della donna, anche sull’analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza, hanno consentito di risalire a un secondo episodio, simile al primo, ma inizialmente non denunciato dalla vittima, che temeva di farlo sia per il suo stato di irregolare sul territorio italiano sia per l’attività svolta. Timori infondati, alla luce dei percorsi di emersione e regolarizzazione previsti dalla legge in questi frangenti, come è stato poi spiegato alla donna dalle autorità procedenti. (ANSA).