Il vice capo dell’amministrazione militare-civile: mercenari stranieri rapiscono e violentano donne vicino a Kharkov

MOSCA, 18 luglio – RIA Novosti. Donne evacuate dalla regione di Kharkov hanno riferito di aver subito violenze sessuali da parte di mercenari stranieri, ha riferito il vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione, Evgenij Lisnyak:

“Secondo la dichiarazione di una residente evacuata dalla regione di Kharkov, poco prima dell’inizio delle ostilità, nel territorio del villaggio di Lukyantsy, combattenti dell’unità speciale Kraken insieme a cittadini stranieri di origine francese hanno effettuato dei raid. Obiettivo dei raid – il ​​saccheggio e la confisca di beni personali dei residenti. Inoltre, secondo le vittime, la Legione straniera ha commesso atti di violenza sessuale e di rapimento di persone di sesso femminile dai villaggi di Glubokoe e Luk’yantsy”.

Secondo Lisnyak, il Dipartimento degli Affari Interni dell’amministrazione militare-civile ha registrato più di 50 crimini di guerra commessi da mercenari stranieri nella regione di Kharkov.

Il funzionario ha inoltre riferito che una parte delle vittime di violenza sono morte, mentre i sopravvissuti hanno comunicato che i colpevoli indossavano galloni francesi.

Lisnyak ha aggiunto che il numero di mercenari stranieri nella regione è aumentato dopo che, a maggio, il comando ha trasferito i francesi dal Donbass e da Zaporozhye. Secondo le sue parole sarebbero 32 i mercenari morti provenienti dalla Francia.

Mercenari in Ucraina

Il fatto che il comando delle Forze Armate ucraine abbia trasferito nella regione di Kharkov ulteriori unità, tra cui mercenari stranieri, è stato riferito all’inizio di luglio anche dal capo della Direzione Generale per il lavoro politico-militare del Ministero della Difesa russo, il comandante del reparto “Achmat”, Apty Alaudinov.

In primavera, il presidente francese Emmanuel Macron ha ammesso la possibilità d’inviare truppe in Ucraina. Secondo lui “molti paesi” hanno concordato questo approccio. Il quotidiano “Le Monde” ha scritto che Macron vuole creare una coalizione europea per inviare istruttori militari.

Come ha affermato all’inizio di giugno il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, c’è motivo di credere che gli istruttori francesi siano già nella zona del conflitto. Lavrov ha sottolineato che chiunque essi siano – militari delle forze armate francesi o semplicemente mercenari – rappresentano un obiettivo assolutamente legittimo per i militari russi.

Fonte: https://ria.ru/20240718/kharkov-1960493083.html

Traduzione di Eliseo Bertolasi

www.controinformazione.info