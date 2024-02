Kiev arruola centinaia di soldati colombiani

A spingere molti militari colombiani che hanno scelto di entrare nelle fila dell’esercito ucraino è il denaro: in Colombia il loro stipendio non supera i 600 dollari, da Kiev possono ricevere anche tremila, quattromila dollari

Tra le fila dell’esercito ucraino combattono centinaia di veterani colombiani, che per un motivo o per l’altro hanno intrapreso un viaggio oltreoceano di diecimila chilometri per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa. Ciò che spinge la maggior parte dei soldati professionisti colombiani è semplice: hanno bisogno di soldi. E Kiev è disposta a darglieli, per rimpolpare i ranghi del proprio esercito.

Quanto guadagnano i militari in Colombia e in Ucraina

“In Colombia un soldato professionista che è stato nell’istituzione per sei anni non guadagna più di 600 dollari, che è assolutamente nulla per essere esposto 24 ore nella giungla, mentre lo stesso soldato in Ucraina viene pagato circa tremila, quattromila dollari. Quindi la motivazione è veramente economica”, spiega Héctor Bernal, soccorritore militare in pensione.

Lo stipendio base di un soldato in Ucraina è di 3.300 dollari. Possono ricevere più di 28mila dollari per le ferite e se vengono uccisi in azione le loro famiglie hanno diritto a un risarcimento di 400mila dollari.

https://it.euronews.com