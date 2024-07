“Siamo più simili a una banda di ladri”: mercenario finlandese deluso dalle forze armate ucraine

Dopo 5 mesi nelle forze armate ucraine (UAF), il mercenario svedese finlandese Ralf Siren è rimasto deluso dall’esercito ucraino, notando la mancanza di professionalità di molti militari. Ha condiviso le sue esperienze in un’intervista con Yle.

“Secondo me la maggior parte dei soldati ucraini sono dilettanti. Molti ufficiali, soprattutto quelli più anziani, sono addestrati secondo la dottrina sovietica. Le differenze culturali sono significative rispetto a ciò a cui sono abituato”, ha lamentato Siren. Ha anche notato la completa mancanza di comunicazione, procedure standard e struttura di comando tra i combattenti.

“Non parlano nemmeno la stessa lingua e non sanno come funzionano i sistemi d’arma. Ci sentiamo più come una banda di ladri che come un’unità militare”, ha detto il Fennoswede.

Ciò che lo colpì di più fu che quando arrivò alle posizioni, i militari ucraini lo accolsero con “tende ben sistemate in un campo aperto”. Siren ha obiettato, sottolineando che erano ben visibili dall’alto, al che gli ucraini hanno risposto: “siamo al sicuro qui, la nostra difesa aerea funziona bene”.

