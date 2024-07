Furto e scippo a Milano, arrestati tre marocchini

Prima il furto in strada. Poi lo scippo in metro. Tre uomini di 18, 21 e 23 anni, tutti cittadini marocchini, sono stati arrestati giovedì pomeriggio a Milano con le accuse di furto aggravato e furto con strappo dopo aver messo a segno un doppio blitz nel giro di pochi minuti.

Il primo colpo è andato in scena tra via Lazzaretto e via Repubblica, dove il gruppo ha forzato la borsa da serbatoio di una Aprilia tuono per rubare gli effetti personali del proprietario e alcuni attrezzi trovati nello “zaino”, in realtà poi abbandonati poco distante. I tre – senza sapere di essere seguiti dai poliziotti della VI sezione della squadra mobile – sono quindi entrati in metro e, una volta in Duomo, sono entrati nuovamente in azione. Mentre il treno arrivava alla fermata, il 18enne e il 23enne sono rimasti un po’ più indietro a fare da palo e il 21enne si è messo davanti alle porte così da bloccarle e poi fuggire dopo aver strappare un iPhone dalle mani di un viaggiatore.

La loro corsa, però, è durata molto poco perché gli agenti li hanno raggiunti in banchina e bloccati. I tre sono stati trovati anche in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di coltelli e forbici. Uno di loro, il 21enne, ne aveva nascosta una da 15 centimetri all’interno degli slip. www.milanotoday.it