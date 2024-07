Badminton, l’atleta 17enne Zhang Zhijie muore durante una gara

Tragedia nel badminton. Un ragazzo cinese di 17 anni, Zhang Zhijie, è morto in campo, durante una partita, dopo essersi sentito male all’improvviso. Ha avuto un arresto cardiaco, domenica 30 giugno in un torneo in Indonesia durante il match contro il giapponese Kazuma Kawano ai Campionati Asiatici Junior di Giacarta. Il punteggio era 11-11 quando Zhang è caduto a terra. Il ragazzo è stato subito soccorso ed è stato portato d’urgenza in ospedale in ambulanza, ma è morto nella notte.

«Ha avuto un arresto cardiaco improvviso», ha detto Broto Happy, portavoce dell’Associazione indonesiana di badminton (PBSI) in conferenza stampa. «Il mondo del badminton ha perso un giocatore di talento», hanno dichiarato Badminton Asia e PBSI in un comunicato.

Come riportano i media locali, Zhang ha iniziato a giocare a badminton all’asilo e l’anno scorso si è aggregato alla Nazionale giovanile cinese. Inoltre, a inizio 2024, il ragazzo ha vinto il titolo di singolare al Dutch Junior International, un prestigioso torneo giovanile. La Federazione cinese di badminton si è detta «profondamente rattristata» per questa tragedia. L’indiana Pusarla Venkata Sindhu, che ha vinto un argento a Rio 2016 e un bronzo a Tokyo, ha definito la morte di Zhang «assolutamente straziante».

www.ilmessaggero.it