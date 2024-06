Malore improvviso, 47enne si accascia e muore

Si trovava in compagnia del padre in un locale e si è improvvisamente accasciato a terra. Il suo cuore ha ceduto

Un malore fatale quello da cui è stato colpito un 47enne moglianese, Amos Ferraro. L’uomo si trovava all’interno del bar Sole di San Biagio di Callalta, in via via Postumia Ovest. Per i soccorsi sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con automedica e ambulanza ma per Ferraro non c’è stato nulla da fare; inutile ogni tentativo di rianimazione.

Probabilmente è stato un infarto a costargli la vita. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

