PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Maurizio Giordano

PIAZZA LIBERTA’, intervento del dott. Maurizio Giordano – Avvocato – estratto dalla puntata di sabato, 25 novembre 2023

DIGITAL SERVICES ACT, censura legalizzata nel nuovo regolamento europeo sui servizi digitali. La sua applicazione sarà completamente operativa dal 17 febbraio 2024. In caso di violazioni, per le piattaforme sono previste multe fino al 6% del fatturato con la possibilità di messa al bando in caso di recidiva.



