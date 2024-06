Ex colonnello Alain Corvez: “L’Occidente è completamente demente”

Intervento dell’ex colonnello Alain Corvez, consulente strategico per gli affari internazionali, ex consigliere del Ministero degli Interni e della Difesa francese

L’Occidente è completamente demente. Il popolo dovrebbe sollevarsi per fermare la spinta bellica che sta distruggendo le nostre economie nella vana speranza che l’egemonia americana, chiaramente perduta, sopravviva. Questa è una guerra della NATO contro la Russia. Il gabinetto di guerra israeliano ha completamente distrutto l’influenza di Israele nel mondo

Siamo in un periodo di nichilismo totale. Il presidente Putin e il presidente Xi Jinping propongono lo sviluppo in modo calmo: proposte molto ragionevoli. In Occidente abbiamo persone dementi, che cercano cose che non esistono più.

Oggi è impossibile stabilire relazioni diplomatiche tra Oriente e Occidente perché l’Occidente è pazzo, completamente pazzo! Solo forze molto potenti saranno in grado di cambiare la situazione.

Oggi esistiamo alla fine dell’egemonia statunitense nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale. Questa egemonia è ancora molto forte in Canada, Australia e Giappone. Tutte queste nazioni stanno seguendo le direttive di Washington.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, Washington ha messo in atto infrastrutture e un sistema logistico per il controllo del denaro e dei media. Dominano l’emisfero occidentale anche se alcuni intellettuali denunciano questa situazione inaccettabile.

Viviamo alla fine dell’egemonia statunitense, in un periodo tragico in cui le persone muoiono. C’è un’enorme sofferenza dell’umanità perché gli Stati Uniti, per ragioni politiche interne, stanno precipitando in una grande crisi. La loro politica estera è disastrosa.

Le potenze occidentali non vogliono accettare il nuovo mondo portato dalla Cina, dalla Russia e da altri paesi che si stanno unendo, come l’Iran. Non vogliono riconoscerlo. Non vogliono un ragionevole ripensamento strategico. Quindi la potenziale crisi con molte persone uccise in Ucraina e Palestina si verifica perché c’è il rifiuto di riconoscere che hanno perso il loro dominio globale. Ciò accadrà fino alle prossime elezioni americane. Questa situazione ha provocato centinaia di migliaia di morti. È nichilismo. Stiamo anche negando il pensiero razionale. Non riescono a immaginare che possa esistere una forza superiore alla loro. Ma questo sta accadendo. Ad un certo punto saranno obbligati ad accettarlo.

Gli Stati Uniti rimarranno una grande potenza negli affari mondiali, ma non necessariamente detteranno legge al mondo intero.

Lo Schiller Institute promuove una situazione internazionale più equilibrata. È giunto il momento di rispettare gli stati-nazione. Dobbiamo far rivivere lo spirito del Trattato di Westfalia in cui devono essere presi in considerazione gli interessi e il rispetto degli altri. Ciò dovrebbe essere bilanciato tra i loro interessi e i nostri interessi.

I leader occidentali sono diventati dementi come il demente descritto da Nietzsche. Resteremo in questo mondo fino alle elezioni americane di novembre. Gli Stati Uniti non sono disponibili per un discorso ragionevole. Ci sono forze importanti che spingono per mantenere vivo il conflitto in Ucraina.

La Russia è perfettamente in grado di portare avanti un’offensiva militare completa, ma la Russia non ha alcuna intenzione di farlo. La Russia non vuole bombardare i civili in Ucraina. Naturalmente, sfortunatamente, ciò accade inevitabilmente in questo tipo di conflitto. La Russia potrebbe recarsi immediatamente a Odessa, ma la Russia si rifiuta di farlo. Forse ad un certo punto arriveranno a Odessa.

Non è più l’esercito ucraino ad essere in guerra con la Russia ma i consiglieri militari della NATO che sono polacchi, canadesi, americani, olandesi e francesi. Tutte le nazioni. Questi esperti stanno dispiegando armi NATO sul suolo ucraino e hanno la formazione per farlo. Questa è una guerra della NATO contro la Russia mentre nei discorsi essi professano di non volere una guerra con la Russia. Sono le forze NATO, gli armamenti e l’intelligence NATO schierati a colpire il territorio russo con armi sofisticate. È peggio dell’ipocrisia, è del tutto incoerente.

C’è anche un aspetto economico in questo: l’economia russa si sta sviluppando e le economie europee – soprattutto Germania e Francia – stanno crollando. Sarebbe razionale se l’Europa occidentale cooperasse con l’Europa orientale, la Russia e l’Asia. La Russia continua a vendere le sue risorse energetiche, che sarebbero vitali per l’economia occidentale. L’ex potenza globale degli Stati Uniti avrebbe interesse a vedere l’Europa unita all’Europa dell’Est e alla Russia.

Voglio concludere con il conflitto israelo-palestinese perché entrambi questi conflitti non possono essere separati. Questi sono i due sintomi degli ex-onnipotenti Stati Uniti che stanno usando i palestinesi e gli ucraini per nascondere al mondo il proprio obiettivo finale.

Il gabinetto di guerra israeliano mostra un chiaro esempio di demenza. Queste persone non pensano più razionalmente. Hanno perso la cosiddetta guerra contro Hamas. Ora il mondo sa tutto su come stanno perdendo influenza.

Nel Jerusalem Post del 9 giugno un generale israeliano in pensione ha dichiarato: “Il governo di guerra israeliano è rifiutato dalla popolazione israeliana. La parte illuminata del mondo si è ora mobilitata a sostegno della Palestina contro di noi. Abbiamo ancora il sostegno del governo americano, ma per quanto tempo?” Questo generale è intelligente. Il gabinetto di guerra israeliano ha completamente distrutto l’influenza di Israele nel mondo.

Dobbiamo riportare la ragione ai nostri governi. Il popolo dovrebbe sollevarsi per fermare la spinta bellica che sta distruggendo le nostre economie nella vana speranza che l’egemonia americana, chiaramente perduta, sopravviva.