“Zuppi e il ventriloquo di Santa Marta si lamentano dei risultati dopo averne promosso le cause”

“Zuppi e il ventriloquo di Santa Marta si lamentano della povertà in crescita in Italia (e ovunque nell’Occidente), fingendo di non sapere che questa situazione disastrosa è stata causata dalle sciagurate politiche economiche dell’Unione Europea, dall’immigrazione clandestina, dalla frode pandemica e da quella climatica, sulla base del piano eversivo del World Economic Forum e dei suoi servi.

Il “presidente della CEI” tace il fondamentale ruolo che la setta bergogliana ha avuto nella promozione della UE, dell’immigrazione e della sosttuzione etnica, dei sieri genici e dell’emergenza green.

Questa è l’impudenza di chi, responsabile di un disastro su tutti i fronti, si lamenta dei risultati dopo averne promosso le cause.”

Lo scrive su X mons. Carlo Maria Viganò.