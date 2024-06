Putin: ‘L’Occidente sta perdendo l’egemonia nel mondo’

Il mondo occidentale “vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del suo discorso alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Con i suoi partner stranieri la Russia aumenterà l’utilizzo di monete nazionali per gli scambi commerciali. Lo ha detto il presidente russo, aggiungendo che i Paesi Brics stanno lavorando alla creazione di un sistema di pagamenti indipendente che non sia sottoposto a pressioni politiche e sanzioni esterne.

L’apparato militare russo ha bisogno di un rapido rinnovamento tecnologico. Così Putin parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Lo riferiscono le agenzie russe. ANSA