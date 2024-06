Ucraina, Meloni: “pace non significa resa”

LUCERNA, 16 GIU – “La pace non significa resa, come Putin sembra suggerire. Confondere la pace con la soggiogazione sarebbe un pericolo precedente per tutti”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo alla plenaria del vertice di pace in Svizzera.

Kuleba

“I Paesi che non sono venuti al vertice vedono quello che sta accadendo: l’Ucraina sta costruendo consenso intorno alla formula di pace e questo ci permette di compiere enormi passi avanti verso una pace giusta, non a tutti i costi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parlando ai giornalisti. “Il prossimo summit dovrebbe portare alla fine della guerra e abbiamo bisogno che l’altra parte sia al tavolo: il nostro compito è portare l’Ucraina a quel tavolo il più forte possibile”, ha detto precisando che “il processo di finalizzazione del comunicato è nella sua fase finale”. (ANSA).