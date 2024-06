Attacco con coltello in Germania, 4 feriti: aggressore ucciso dalla polizia

Un uomo di 27 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalla polizia nello stato della Sassonia-Anhalt, in Germania, questo venerdì sera, dopo aver accoltellato diverse persone in una casa a Wolmirstedt, un comune di 12.000 abitanti. Secondo i media locali tre persone sono rimaste gravemente ferite. Secondo la procura di Magdeburgo l’uomo ha prima accoltellato un giovane in un quartiere vicino.

Secondo Welt, l’aggressore e la prima vittima gravemente ferita sono entrambi di nazionalità afgana.Secondo il quotidiano tedesco Bild, prima dell’aggressione l’uomo aveva anche minacciato le persone con un coltello in un parco. Il sospettato è poi entrato in una casa intorno alle 21:30 dove diversi residenti stavano guardando la partita di apertura degli Europei di calcio tra Germania e Scozia. L’uomo ha accoltellato tre persone all’interno, ferendone due in modo grave e la terza in modo più leggero.

Motivazioni sconosciute

I residenti hanno allertato la polizia. Quando l’uomo ha aggredito gli agenti di polizia accorsi sul posto, questi hanno aperto il fuoco. L’aggressore è morto in ospedale per le ferite da arma da fuoco. Ancora non conosciamo le sue motivazioni. “Al momento non ci sono prove di un atto motivato religiosamente o di qualsiasi altra motivazione”, ha affermato la polizia in una nota. È stata aperta un’indagine e la polizia prevede di tenere una conferenza stampa questa domenica su questo caso.

All’inizio di giugno un agente di polizia tedesco è stato ucciso in un attacco con coltello a Mannheim (Baden-Württemberg). L’aggressore, 25 anni, nato in Afghanistan, è stato neutralizzato a colpi di arma da fuoco. Altre cinque persone sono rimaste ferite durante l’attacco, che ha preso di mira uno stand informativo della “Bürgerbewegung Pax Europa” (BPE), un’associazione politica creata nel 2008 che sostiene di “difendere i valori e le libertà dell’Occidente e di lottare contro l’islamizzazione dell’Occidente”. Europa’ e che è nota per la sua critica all’Islam.

