DISFORIA DI GENERE. IL CALVARIO DI CHLOE COLE

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 8 giugno 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Ramona PALLADINO – laureata in legge.

Silvia Guerini – attivista e saggista.

Paolo Garello – psicologo clinico-sociologo.

Patrizia Scanu – psicologa.

La disforia di genere viene definita come la condizione di disagio in cui si trova una persona che non si riconosce nel sesso biologico di nascita e vorrebbe, o crede di voler appartenere, al genere opposto.

Chloe Cole era appena una ragazzina quando ha subito un processo di transizione di genere, con l’assunzione di bloccanti della pubertà e una doppia mastectomia. Credeva che il suo disagio adolescenziale fosse dovuto al fatto che voleva essere un maschio ed ha inseguito questa strada, incoraggiata anche da alcuni “esperti”. Ora è pentita ed ha avviato un percorso di detransizione, ma al danno chirurgico subito, purtroppo, non c’è rimedio.

Questa puntata è fortemente consigliata a genitori e insegnanti.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

