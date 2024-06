Ucraina, summit Svizzera: per la pace servono tutte le parti

16 GIU – “Il raggiungimento della pace richiede il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti”, si legge in una bozza di comunicato congiunto rilasciato al termine della prima giornata del Vertice per la pace in Ucraina in corso in Svizzera e citato da agenzia di stampa internazionali. I media di Kiev affermano che esiste un possibile scenario in cui il documento potrebbe essere adottato senza il consenso di tutti i partecipanti, con controversie sorte su parole specifiche del comunicato. Tuttavia il capo dell’ufficio della presidenza ucraina Andriy Yermak ha dichiarato che c’è un chiaro consenso tra i partecipanti riguardo al comunicato congiunto. (ANSA)

Tajani

(ITALPRESS) – “In Svizzera per partecipare alla Conferenza sulla pace in Ucraina. La priorità resta quella di difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina. L’Italia lavora per avere risultati concreti su sicurezza nucleare e alimentare, su liberazione dei prigionieri di guerra e sul rientro bambini ucraini”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani