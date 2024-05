Viganò: “Bergoglio è uno dei principali attivisti dell’agenda LGBTQ+”

“Questo è uno dei personaggi chiamati dal Gesuita Argentino come intrattenitore alla Giornata Mondiale dei Bambini. È ormai evidente che Bergoglio è uno dei principali attivisti dell’infernale agenda LGBTQ +.

Non ci sono più parole per esprimere lo scandalo e il disgusto, nel silenzio complice e vile dell’Episcopato.

« Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare » (Mt 18, 6).”

vm.tiktok.com/ZGe4PWQSc/

Lo scrive su X mons. Viganò pubblicando due foto dell’evento.