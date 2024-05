Irlanda annuncia riconoscimento di uno Stato palestinese

Il governo irlandese annuncerà oggi il riconoscimento di uno Stato palestinese, secondo una fonte vicina alla questione citata dall’agenzia di stampa britannica Reuters.

Ieri sera Dublino ha annunciato che il primo ministro Simon Harris e il ministro degli Esteri irlandese Micheál Martin parleranno stamattina ai media, senza specificare quale sarà l’argomento che affronteranno.

Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato ieri che il riconoscimento di uno Stato palestinese “porterebbe a più terrorismo e instabilità nella regione e metterebbe a repentaglio qualsiasi prospettiva di pace” nella Striscia di Gaza.

Secondo alcuni media irlandesi come l’emittente pubblica Rte e il quotidiano Irish Times, la conferenza stampa di Harris e Martin prevista per oggi proprio l’occasione per Dublino di rendere pubblica la sua decisione in tal senso. Il governo irlandese aveva dichiarato la scorsa settimana che riconoscerà “certamente” uno Stato palestinese entro la fine di maggio. ANSA