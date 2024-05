Attentato Fico, ministro slovacco: ‘aggressore forse non era lupo solitario’

19 MAG – Il ministero dell’Interno slovacco ritiene che non sia escluso che l’attentatore di Robert Fico non fosse un lupo solitario. “Stiamo lavorando anche allo scenario che non si sia trattato di un lupo solitario, ma che sia coinvolto un gruppo”. Lo ha detto il ministro Matus Sutaj Estok in una conferenza stampa a Bratislava. (ANSA)

La moglie dell’aggressore del primo ministro slovacco Robert Fico, cittadina ucraina, è stata detenuta per 72 ore mentre cercava di lasciare il Paese.

La donna, che non ha voluto prendere il cognome del marito dopo il matrimonio nel 2020, è stata trattenuta all’aeroporto di Bratislava mentre cercava di volare a Varsavia.

Inoltre, la donna ha violato anche il suo obbligo di comparire davanti agli investigatori.

Domani il tribunale sceglierà per lei una misura preventiva.

