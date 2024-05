Violenza sessuale a Genova, arrestato senegalese

Gli investigatori della Squadra Mobile, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, un cittadino senegalese classe 92 per i reati di violenza sessuale e spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti per cui il senegalese è gravemente indiziato risalgono a dicembre dello scorso anno, quando una ragazza si era presentata presso un pronto soccorso genovese dichiarando di essere stata vittima di una violenza sessuale.

Nell’immediatezza gli investigatori della terza sezione della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini che, attraverso l’audizione protetta della vittima, sequestri, e la minuziosa ricostruzione dei momenti antecedenti alla violenza per mezzo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato.

Your browser does not support the video tag.

In particolare, si è potuto ricostruire che la ragazza, avendo conosciuto in precedenza l’uomo per motivi legati al consumo di sostanza stupefacente, anche in quella circostanza aveva deciso di avvicinarsi a lui per consumare del crack cedutole dal senegalese. Pur tuttavia, dopo aver fumato la sostanza, l’uomo ha approfittato di lei, costringendola a subire un rapporto sessuale all’interno di un anfratto nel mezzo di alcune palazzine della zona di Piazza del Carmine. Tra i vari riscontri, grazie alle analisi scientifiche della Polizia Scientifica, sui capi di abbigliamento indossati sia dall’indagato che dalla vittima, sono stati effettivamente rinvenute tracce di DNA dell’uomo.

L’indagato si trova ora presso la casa circondariale di Marassi, a disposizione dell’A.G..

Giova infine evidenziare che la fase in cui si sta operando è quella delle indagini preliminari e che vige la presunzione di innocenza sino all’eventuale emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

https://questure.poliziadistato.it