DISCONNESSI DAY – GIORNATA NAZIONALE DI SCIOPERO DIGITALE

CONTRO L’INNALZAMENTO 100 VOLTE I LIMITI ATTUALI DELL’ELETTROSMOG

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 21 aprile 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

MAURIZIO MARTUCCI – giornalista, scrittore, promotore dell’iniziativa disconnessi day;

CUINI DEBORA – medico, Responsabile ISDE Medici per l’ambiente provincia di Fermo;

PAOLO ORIO – medico veterinario, presidente dell’associazione italiana elettrosensibili.

Il 30 Aprile entrerà in vigore la legge nazionale che, per la prima volta nella storia italiana, aumenterà l’elettrosmog, con picchi diurni pari a 100 volte più di quanto necessario, con lo scopo di favorire la lobby internazionale del 5G, malgrado i rischi per la salute. Con l’entrata in vigore di questa legge vengono vanificate tutte le manifestazioni di protesta e di opposizione a questa ennesima pericolosa forma di inquinamento.

Ma stavolta la reazione sarà diversa e, per fine mese, viene promossa una nuova forma di protesta, un vero e proprio sciopero digitale con oltre 30 sigle che hanno già aderito a quello che è stato chiamato il DDAY, IL DISCONNESSI DAY che è stato presentato in questa puntata per spiegarne l’importanza e le modalità.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta