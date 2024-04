Tenente Aeronautica Militare di 25 anni trovato morto

Gennaro Barbato, 25 anni, tenente dell’Aeronautica Militare è stato trovato senza vita nella sua stanza a Bari. La tragica notizia ha colpito due comunità: quella di Frattamaggiore, dove il giovane ha vissuto la sua adoloscenza, e di Bari, dove prestava servizio, lasciando enormi interrogativi sulla prematura e improvvisa scomparsa.

Gennaro Barbato aveva ottenuto risultati eccellenti all’Accademia e Scuola per ufficiali a Pozzuoli, dimostrando forte impegno e dedizione al suo servizio. Lo scorso febbraio si era dunque trasferito alla base militare di Bari per continuare il suo percorso.

Choc a Bari, 25enne trovato senza vita: il caso

Stando a quanto appreso, a suscitare preoccupazione tra i colleghi sarebbe stato il ritardo del giovane, tanto da decidere di forzare la porta della sua stanza.

Alla luce della vicenda, la Procura di Bari ha avviato un’indagine contro ignoti per comprendere le cause del decesso di Gennaro. È stata disposta anche l’autopsia che – stando agli ultimi aggiornamenti sul caso – verrà effettuata in data odierna.

