Malore improvviso, morto seminarista di 35 anni

Domenica 21 aprile, avrebbe dovuto ricevere il conferimento dell’Accolitato

Alessio Passiatore, seminarista di 35 anni, è venuto a mancare per un arresto cardiaco nel Seminario di Gozzano. La tragica notizia ha presto fatto il giro del Biellese e suscitato profondo cordoglio. Diocesi in lutto: domani domenica 19 aprile 2024 sarà recitato il Rosario nella parrocchia di San Biagio mentre il funerale si terrà in Duomo lunedì alle 15.

Molto conosciuto e stimato sul territorio, era stato per due anni, nei fine settimana fino al giugno scorso, collaboratore delle parrocchie di Gesù Nostra Speranza, di Castellengo, Mottalciata e Gifflenga, a fianco del parroco don Alberto Boschetto e di don Marco Vitali. https://primabiella.it