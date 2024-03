Tajani: “la Russia ha fatto brutta figura con l’attentato”

ROMA, 28 MAR – “Mi pare molta propaganda: la Russia ha fatto una brutta figura con l’attentato, mi è sembrato strano che i servizi non l’abbiano evitato. Ora cerca di distogliere l’attenzione. Non credo che Putin voglia la guerra mondiale, anche perché non la vincerebbe“.

Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di “Cinque minuti”, su Rai Uno, rispondendo a Bruno Vespa sulle minacce di Vladimir Putin pronto ad abbattere gli F16 negli aeroporti Nato. (ANSA)