Roma, 18enne aggredito e rapinato: arrestato egiziano

È stato accerchiato da un branco di sei persone all’esterno di un locale in via de’ Nari. Poi è stato aggredito e uno di loro gli ha strappato la collana d’oro che portava al collo. Lui, un romano di 18 anni, non si è dato per vinto e ha rincorso uno dei malviventi. È accaduto intorno alle 4 della notte tra domenica a lunedì, al centro di Roma.

Il branco ha avvicinato la vittima, che si stava avviando verso la sua auto, già dall’esterno del locale. Dopo la rapina, il diciottenne romano è riuscito a bloccare un uomo, poi preso in carico da una pattuglia dei carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina, che lo ha arrestato. Si tratta di un 26enne egiziano, senza fissa dimora, che dovrà rispondere del reato di rapina in concorso. www.romatoday.it