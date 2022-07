“Coltiva marijuana in casa”, esposto contro Mattia Santori

Esposto contro Mattia Santori – Il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha presentato alla Procura della Repubblica di Bologna un esposto contro la “sardina” Mattia Santori.

“In relazione alle notizie diffuse dalla stampa e relative alle dichiarazioni del Signor Mattia Santori il quale ha pubblicamente riferito di essere abituale consumatore di ‘canne’ e di essere dedito alla coltivazione di piante di marijuana per uso ricreativo” il sottoscritto “espone – si legge nel documento visto dall’Adnkronos – all’Autorità in indirizzo i fatti come rappresentati dalla stampa al fine della valutazione della sussistenza degli elementi integrativi della condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 75 del dpr 309/90 e dell’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti: nonché di ogni altro aspetto ritenuto giuridicamente rilevante in relazione a quanto esposto”.

Il Decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 è il testo unico sugli stupefacenti. (adnkronos)

