Sala: “il Pd è il mio partito di riferimento”

MILANO, 10 MAR – Dopo il mandato da sindaco di Milano, che scadrà nel 2027, “io so cosa non farò. Ormai per me ritornare al mondo delle aziende e della finanza è un capitolo chiuso della mia vita. Mi piacerebbe sicuramente continuare in politica”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del suo futuro a margine dell’evento, ‘L’Europa che vogliamo’, promosso da Energia Popolare. “O comunque vorrei impegnarmi nel sociale, certo poi è anche una questione di finestre e opportunità, per cui manca ancora troppo tempo, tre anni sono lunghissimi – ha aggiunto -.

Rimane il fatto che ormai ho capito che se dovessi e potessi continuare a lavorare sarebbe sul fronte politico e sociale”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se continuerà a fare politica nel Pd, Sala ha detto:

“Questo lo vedremo, ne parlo spesso anche coi vertici del Pd, credo che il fatto che io sia sempre stato indipendente sia stato un vantaggio per tutti – ha osservato -. Per me perché mi ha garantito una autonomia decisionale e operativa che è stata utile, ma anche per il Pd”. Il Partito democratico “si è sempre comportato in maniera leale con me, è inutile negarlo: è il mio partito di riferimento, il mio azionista di maggioranza in consiglio e in giunta – ha concluso -. I rapporti sono sempre stati buoni. Detto ciò, credo che sia giusto e utile continuare da indipendente”. (ANSA)