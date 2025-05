Carceri, Sala: “A San Vittore condizioni non dignitose”

“Io San Vittore, ogni tanto, lo visito e le condizioni non sono dignitose”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sul carcere che si tiene questa mattina Milano. “Non si puo’ pensare di andare avanti a lungo con un carcere cosi’ sovraffollato con dei servizi non dignitosi – ha detto – Ma il problema e’ diciamo la verita’, il problema e’ San Vittore perche’ gli altri carceri comunque alla fine funzionano sono considerate anche delle ottime carceri nello scenario italiano, il dibattito su San Vittore va avanti da decenni”.

“Poi non vorrei che col fatto che normalmente i detenuti non ci rimangano troppo tempo diventi accettabile, proprio non e’ accettabile – ha continuato Sala – Favorevole a spostamento? Io sarei favorevole a verificare le condizioni, cioe’, pero’ non ho mai hai detto che sono totalmente contro”. ANSA