Usa 2024, Michelle Obama: “Sostengo Biden, non mi candido”

“Come l’ex first lady” Michelle Obama “ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden e della vice presidente Kamala Harris”. Proprio nel giorno del Super Tuesday, Michelle Obama, tramite una dichiarazione del suo portavoce Crystal Carson a Nbcnews, delude tutti quelli che, a destra come a sinistra, ovviamente per motivi diversi, da mesi continuano a ipotizzare o sognare una discesa in campo dell’ultimo minuto dell’ancora popolarissima first lady dopo un ritiro di Biden dalla corsa per la rielezione.

Non solo. Fonti vicine alla first lady assicurano che Michelle Obama intende fare campagna elettorale per Biden il prossimo autunno, come ha fatto 4 anni fa, anche con un’agenda ridotta rispetto a quella del marito, l’ex presidente Barack Obama che ha fatto sapere di essere “completamente impegnato” per la rielezione del suo ex vice presidente. Anche in questo caso, mettendo a tacere mesi di voci e rivelazioni che descrivevano un Obama preoccupato per le prospettive non rosee per la rielezione dell’81enne presidente.

Si ritiene che la campagna di Biden vorrà massimizzare l’effetto del coinvolgimento di Michelle Obama nelle fasi finali, quando l’elettorato indeciso potrà fare la differenza. “Il presidente e Michelle Obama sono stati di enorme aiuti nella battaglia per sconfiggere Donald Trump la prima volta e siamo grati di avere la loro voce e sostegno nella lotta per il destino della nostra democrazia questo novembre”, ha dichiarato il portavoce della campagna di Biden, Kevin Munoz. (adnkronos)