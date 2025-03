Usa, 27 miliardi “per l’equità climatica”. Dove sono finiti…

Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul Greenhouse Gas Reduction Fund, un programma da 27 miliardi di dollari che faceva parte dell’Inflation Reduction Act da 740 miliardi di dollari di Joe Biden

di Bari Weiss (FreePress) – Creato nella primavera del 2023 e gestito dall’Environmental Protection Agency, il fondo avrebbe dovuto essere un programma “primo nel suo genere” per affrontare la crisi climatica, rivitalizzando al contempo le comunità che considerava “storicamente lasciate indietro”. Ma sembra che solo una piccola parte di quei 27 miliardi di dollari abbia rivitalizzato qualcosa, fatta eccezione per le casse di una serie di organizzazioni ambientali non-profit associate ad ex funzionari delle amministrazioni Obama e Biden.

“L’amministrazione Biden ha utilizzato la cosiddetta ‘equità climatica’ per giustificare elargizioni di miliardi di dollari ai loro amici di estrema sinistra“, @leezeldin , ha detto il nuovo amministratore dell’EPA dell’amministrazione Trump, @TheFP.

“La mia massima priorità è quella di tenere sotto controllo ogni dollaro che è uscito dalla porta in questo schema e ripristinare ancora una volta la supervisione e la responsabilità su questi fondi. Questa operazione di lavoro frettoloso è costellata di conflitti di interesse e corruzione”.

Un’inchiesta della Free Press rivela che dei 27 miliardi di dollari, 20 miliardi sono stati spediti in fretta e furia a otto gruppi non-profit dopo che Biden ha perso le elezioni, ma prima che il presidente Donald Trump entrasse in carica. Come ha detto un ex funzionario dell’EPA in un video registrato di nascosto, è stato come “lanciare lingotti d’oro dal Titanic”.

Agli otto gruppi sono state assegnate somme che vanno da 400 milioni a 6,9 miliardi di dollari. Molti di loro sono stati formati nell’agosto del 2023, appena un mese dopo che le domande di sovvenzione sono state pubblicate nel luglio del 2023, quando è diventato chiaro che sarebbero state in palio grandi sovvenzioni a nove e dieci cifre. I consigli di amministrazione e il personale di questi otto gruppi includono donatori democratici, persone con legami con le amministrazioni Obama e Biden e importanti democratici come Stacey Abrams.

“Si tratta di alcune delle sovvenzioni più ingenti concesse a singole organizzazioni nella storia americana.”