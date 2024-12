Usa, sparatoria in una scuola cristiana in Wisconsin: morti e feriti

Negli Usa si registra ancora una sparatoria all’interno di una scuola. Diverse persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite in un attacco armato avvenuto nell’istituto cristiano Abundant Life Christian School a Madison, in Wisconsin. La polizia ha ucciso l’assalitore. Secondo fonti locali, sarebbe morto anche un impiegato della scuola.

La scuola ospita bambini e ragazzi che vanno dal primo al 12esimo anno di istruzione scolastica. La struttura è frequentata da 230 studenti. tgcom24.mediaset.it

Il capo della polizia di Madison, Wisconsin, fornisce un aggiornamento sulla sparatoria alla Abundant Life Christian School:

– 7 persone sono state trasportate negli ospedali vicini per ferite

– Ci sono stati 3 decessi, tra cui il minorenne che ha sparato

