Prata di Pordenone, 12enne trovata morta nel letto

La 12enne domenica era andata si era recata al pronto soccorso per un dolore al ginocchio

Tragedia a Prata di Pordenone dove una ragazzina di 12 anni, di nazionalità americana, è stata trovata questa mattina senza vita nella sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto quando i genitori si sono recati nella camera della figlia per svegliarla per la scuola e hanno trovato la 12enne priva di sensi.

Nonostante l’intervento immediato del personale medico e infermieristico del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato vano, lasciando la famiglia e la comunità locale in uno stato di profonda shock e dolore.

Secondo le prime informazioni, la ragazza si era recata al pronto soccorso domenica 3 marzo per un dolore al ginocchio, che aveva avvertito dopo un’allenamento di ‘football americano svolto il venerdì precedente. Le autorità competenti, compresa la procura della Repubblica presso il tribunale e i carabinieri, hanno avviato indagini per comprendere le cause del decesso della giovane ragazza americana. www.friulioggi.it