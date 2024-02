Scontri Pisa e Firenze, trasferita la dirigente del Reparto mobile

Silvia Conti, dirigente del Reparto mobile di Firenze, è stata trasferita. L’avvicendamento al vertice del reparto avverrà a partire da giovedì

La decisione è arrivata a meno di una settimana di distanza dalle cariche da parte della polizia nei confronti degli studenti che manifestavano per la Palestina a Pisa. Secondo il Dipartimento della Pubblica sicurezza, l’avvicendamento della dirigente era già programmato e non è legato agli scontri. A Silvia Conti, in servizio a Firenze dal 2021, è stato assegnato un altro incarico.

La dirigente non ha avuto ruoli operativi nella gestione dell’ordine pubblico durante gli episodi di Pisa e Firenze, avendo disposto soltanto l’invio delle squadre di agenti richieste dalle due Questure.

Informativa di Piantedosi alla Camera

Sui fatti di Pisa e Firenze il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, terrà un'informativa all'Aula della Camera alle 11 del 29 febbraio.