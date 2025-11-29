SparÃ² a un cane durante un’operazione antidroga: poliziotto indagato

ANCONA, 29 NOV – Ãˆ indagato per uccisione di animale il poliziotto che il 14 settembre scorso, in un parco pubblico ad Ancona, sparÃ² a un cane durante un’operazione antidroga. L’animale, di nome Narcos, fuggÃ¬ al guinzaglio della sua proprietaria, una ragazza di 20 anni, dirigendosi verso i poliziotti in servizio. L’indagine a carico dell’agente Ã¨ trapelata solo ieri mattina, durante l’incidente probatorio che era in programma al tribunale dorico, davanti alla giudice per le indagini preliminari Sonia Piermartini.

La Procura infatti – il titolare del fascicolo Ã¨ il pm Marco Pucilli – ha chiesto una perizia con la formula dell’incidente probatorio per cristallizzare l’esito, valevole poi come prova in caso di processo, per stabilire a che distanza Ã¨ stato premuto il grilletto e quanti colpi ha esploso il poliziotto.

La gip ha nominato due consulenti: una veterinaria e un esperto in balistica. Prima di iniziare l’accertamento si dovrÃ tuttavia dove si trovi la carcassa del cane, perchÃ© la Procura non ne ha mai chiesto nÃ© sequestro nÃ© un accertamento medico-legale. I consulenti, al momento, hanno solo foto e video dell’accaduto. Per capire se il materiale Ã¨ sufficiente Ã¨ stata aggiornata l’udienza al 12 dicembre. (ANSA)