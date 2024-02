Morta improvvisamente a 54 anni Patricia Chendi, editor e scrittrice

Milano – Il mondo dell’editoria milanese è in lutto per la scomparsa di Patricia Chendi, scrittrice ed editor per Sonzogno e Marsilio. Aveva 54 anni. Le è stato fatale un malore improvviso, accusato sabato 17 febbraio.

La carriera

Nata l’11 maggio 1970, dopo aver lavorato alla Baldini & Castoldi e Sperling & Kupfer, nel 2010 fu chiamata a Venezia da Cesare De Michelis che le affidò il rilancio del marchio Sonzogno che l’editore di Marsilio aveva appena acquistato dal gruppo Rcs.

Grazie a Chendi, Sonzogno è stata oggetto di un rinnovamento sostanziale, che ha comportato la nascita di nuove collane, un’innovazione della linea editoriale e, non ultimo, un completo restyling grafico. […]

www.ilgiorno.it/milano – foto Facebook