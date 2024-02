Milano, tentata rapina con coltello: arrestata romena

Ha preso il flacone di detersivo che aveva in cassa e lo ha usato per disarmare la 46enne che le aveva puntato addosso il coltello. L’epilogo? Colpo saltato e manette per la rapinatrice. Una romena di 46 anni è stata arrestata dalla polizia per tentata rapina all’Esselunga di via Vigliani a Milano (zona Lotto) nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio.

Tutto è successo poco prima delle 17.30, come riferito dalla questura. La 46enne si è presentata in cassa con un coltello lungo 20 centimetri e lo ha puntato contro il cassiere per farsi consegnare i soldi. Il dipendente del supermercato ha mantenuto il sangue freddo, poi ha preso il detersivo per i piatti e lo ha usato per togliere la lama dalle mani della rapinatrice. Successivamente sono intervenuti i poliziotti della questura che hanno fermato e arrestato la donna.

