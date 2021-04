Zingaretti: Meloni fa propaganda, il Pd dà speranza all’Italia

“Condivido le scelte del governo, bisogna correre con vaccini”, ha spiegato il governatore del Lazio Zingaretti, che ha poi affrontato il tema della riapertura degli istituti scolastici: “Oltre all’affollamento bisogna prestare attenzione a quanto avviene attorno alla scuola, sui mezzi, fermarsi al bar ad esempio. Restare in zona rossa ma aprire le scuole è un tentativo da fare. Nel Lazio – ha proseguito – abbiamo adottato un provvedimento che permette ai ragazzi che si vogliono fare un tampone di controllo, di accedere ai drive in, in modo gratuito e senza certificato medico, il giorno prima di tornare a scuola”.

Sulle vaccinazioni, Zingaretti ha aggiunto: “Il tema non è la distribuzione, in questo istante saremmo in grado di triplicare il numero di vaccinazioni nel Lazio. Il problema più grande è quello dei richiami. Noi abbiamo oltre un milione di vaccinati, bisogna continuare a vaccinare, ma bisogna stare attenti ad avere i richiami nei magazzini. Se arrivi a superare l’85% delle dosi è un rischio, soprattutto se succede qualcosa con le forniture delle case farmaceutiche”.

“Meloni? Fa la sua propaganda”

“Giorgia Meloni fa la sua propaganda”, ma nel Pd “io vedo un partito che si sta sporcando le mani, che sta sostenendo con grande sforzo il governo per dare una speranza all’Italia”, Zingaretti ha poi così commentato le parole della presidente di Fdi, secondo la quale la linea politica adottata dal Pd si basa solo sui ‘proclami’.

“Enrico Letta sta dando forza a un progetto politico. Quando governo avrà terminato il proprio mandato, bisognerà tornare all’alternativa tra centrodestra e centrosinistra e il Pd si sta dedicando alla riorganizzazione del proprio campo. Quindi è l’opposto dei proclami. Sorrido ora a vedere tante persone che quando noi sostenevamo questa alleanza ci riempivano di critiche e, adesso, sono tutti d’accordo. Ma questo penso sia un successo di tutti, forse anche dell’atto che ho compiuto”, ha concluso Zingaretti. ADNKRONOS

