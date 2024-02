Rapina con coltello alla gola al supermercato: si cercano due stranieri

Sono entrati all’ora di chiusura e hanno puntato un coltello alla gola al cassiere: “Dacci tutti i soldi che hai”.

Genova – Il dipendente del Carrefour di via Nino Bixio ha alzato le mani in alto come intimato, poi ha preso l’incasso e glielo ha consegnato. Un bottino da circa mille euro con cui i due malviventi, carnagione chiara ma di origine straniera, sono scappati a piedi. Appena superato lo shock, il cassiere ha chiamato il 112: “Presto venite, ci hanno appena rapinato”. É arrivata per prima una pattuglia della radiomobile dei carabinieri. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima mentre altri colleghi perlustravano i dintorni senza trovare nessuno.

É stata una rapina fotocopia di quella di lunedì ai danni di una farmacia pochi metri più avanti intorno alla piazza della basilica di Carignano. Anche in quel caso, uno ha fatto il palo e l’altro è entraro nel locale minacciando la commessa. Da lì hanno portato via 300 euro come raccontato dalla donna alla polizia.

Ieri sera i carabinieri hanno cercato i due uomini per il quartiere, in stazione e al capolinea del Flixbus ma senza fortuna: i due rapinatori sono in città e potrebbero colpire ancora. Passate al setaccio dalle forze dell’ordine le immagini di videosorveglianza delle telecamere cittadine e quelle dei negozi. E nel quartiere sta salendo la preoccupazione spinta dall’onda emotiva del vecchio adagio “non c’è due, senza tre”. www.genovatoday.it