Cosenza, malore in ospedale: muore infermiere

Sgomento e dolore all’ospedale di Cosenza per la morte dell’infermiere Mario Tarasi

Il 53enne lavorava nel reparto di Chirurgia vascolare dell’Annunziata, ma si trovava in ospedale perché doveva fare una fisioterapia quando all’improvviso si è sentito male. Immediati i soccorsi. La famiglia ha presentato un esposto ai carabinieri per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso e ha chiesto che venga disposta l’autopsia. Del caso si sta occupando la Procura di Cosenza. Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio sono stati postati da amici e colleghi di lavoro sul suo profilo Facebook.

Tarasi era amato e stimato da tutti i colleghi per il suo senso del dovere e per la generosità.

