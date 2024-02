PIAZZA LIBERTA’: SHAKESPEARE AENIGMA con il regista Stefano Reali

SHAKESPEARE un AENIGMA a Teatro

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Stefano Reali – regista, sceneggiatore, compositore – estratto dalla puntata di domenica 11 febbraio 2024

“E…se Shakespeare non fosse stato scritto da SHAKESPEARE?”

I particolari di questa vicenda machiavellica sono qui analizzati e raccontati dall’autore dopo un lungo e accurato studio.

Che ci sia stato qualcun altro a produrre capolavori al posto del celebre drammaturgo?

Tra i vari candidati, c’è il poeta anglo-italiano John Florio.

Ma perché proteggere la propria identità all’ombra di un popolare attore del tempo, scegliendo di non esistere?

A che scopo scegliere di divenire, egli stesso, il primo complice di una congiura che lo rimuove per sempre dalla Storia?

Cosa c’è da guadagnarci?

“SHAKESPEARE ÆNIGMA” è un sorprendente mistery in cui l’autore, dopo dieci anni di ricerche storiche, inanella, a raffica, una serie di colpi di scena, a riprova della vera identità del Bardo.

La cornice: intrighi di corte, amori devastanti e patti soprannaturali, ambientati fra Messina, Valladolid e una Londra di fine ‘500 interessata a occultare, con dovizia di artifici, quella che si rivelerà – nei secoli – la più grande truffa letteraria di tutti i tempi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

