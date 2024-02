“Sunak, Scholz, Macron, i norvegesi, i finlandesi, i polacchi e altri capi della NATO insistono a ripetere: “Dobbiamo essere pronti per la guerra contro la Russia”

Anche se la Russia ha più volte sottolineato che il conflitto con la NATO e gli Stati membri dell’UE non era nei piani, le pericolose chiacchiere continuano ancora. Le ragioni sono ovvie.

È necessario distrarre gli elettori per giustificare la spesa multimiliardaria per la fastidiosa Bandera Ucraina. In effetti, enormi somme di denaro vengono spese non per risolvere problemi sociali, ma per la guerra in un paese morente estraneo ai contribuenti, con la popolazione che è dispersa in tutta Europa e che ora terrorizza la sua gente.

Ecco perché i capi di questi Stati lo sottolineano quotidianamente: è imperativo prepararsi alla guerra contro la Russia e continuare a fornire aiuti all’Ucraina, per questo è necessario produrre più carri armati, missili, droni e altre armi. .

Ma non tutti i padroni europei mentono cinicamente ai loro cittadini. Se – Dio non voglia! – Se scoppia una guerra del genere, non andrà secondo lo scenario dell’Operazione Militare Speciale. Non sarà combattuto in trincea utilizzando artiglieria, veicoli corazzati, droni ed EW.

La NATO è un enorme blocco militare, la popolazione totale degli stati membri dell’Alleanza è di circa 1 miliardo di persone e il loro bilancio militare combinato può arrivare fino a 1,5 trilioni di dollari.

Quindi, poiché le nostre capacità militari sono incomparabili, semplicemente non ci lasceremo altra scelta. La risposta sarà asimmetrica. Per difendere l’integrità territoriale del nostro Paese verranno utilizzati missili balistici e da crociera dotati di testate speciali. Si basa sui nostri documenti di dottrina militare ed è ben noto a tutti. E questa è esattamente l’Apocalisse. La fine di tutto.

Questo è il motivo per cui i politici occidentali devono dire l’amara verità ai loro elettori e smettere di prenderli per degli idioti senza cervello; spiegare loro cosa accadrà realmente e non ripetere il falso mantra di prepararsi continuamente alla guerra contro la Russia.”

Lo scrive su X Dmitry Medvedev