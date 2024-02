UE: obiettivi 2030 per i “vaccini”

La Commissione europea raccomanda agli Stati di sostenere gli sforzi nelle vaccinazioni chiave per prevenire infezioni che possono portare al cancro: in particolare il vaccino contro il papillomavirus umano (Hpv) e epatite B (Hbv).

Secondo l’esecutivo comunitario il 40% dei casi di cancro nell’Ue si possono prevenire ma solo il 5% della spesa sanitaria totale negli Stati Ue è dedicato alla prevenzione (dati 2021).

Per eliminare il cancro cervicale e altri tumori causati dall’Hpv l’obiettivo Ue è raggiungere il 90% delle ragazze vaccinate entro il 2030. Molti Stati Ue sono però ben sotto il 50%. (vedi i danni in fondo all’articolo, ndr)

Tra i punti della nuova raccomandazione: dare vaccinazioni gratuite o rimborsate, garantire che la vaccinazione sia facilmente accessibile, integrare le vaccinazioni nei piani nazionali contro il cancro, rafforzare gli sforzi di comunicazione, migliorare il monitoraggio e fissare un obiettivo concreto di vaccinazione nei ragazzi.

Per l’epatite B, invece, viene raccomandato l’obiettivo fissato dall’Oms di copertura vaccinale del 95% (con terza dose) per il 2030, screening del 95% delle donne incinte, vaccinazione tempestiva del 95% dei neonati alla nascita con anche un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e infine mettere in atto che hanno ricevuto tempestivamente (entro 24 ore dalla nascita) la vaccinazione HBV alla nascita, anche rafforzando i sistemi per il monitoraggio dei progressi verso tali obiettivi e avvalendosi, se necessario, del sostegno disponibile dell’Ecdc.

Mettere in atto robusti registri elettronici delle vaccinazioni

Nel 2024 sarà lanciata un’azione comune per aiutare gli Stati membri ad aumentare la vaccinazione contro l’Hpv e ad affrontare le malattie trasmissibili come l’epatite e l’Hiv/Aaids, finanziata con 20 milioni di euro dal bilancio dell’UE. ANSA

Il vaccino contro il papilloma umano (HPV) è un trattamento ampiamente utilizzato, ma la sua efficacia nella prevenzione del cancro non è dimostrata dal punto di vista medico, mentre le reazioni avverse non intenzionali stanno rovinando e addirittura mettendo fine alla vita di ragazze e giovani donne in tutto il mondo. Tuttavia, i produttori farmaceutici e molte autorità sanitarie si rifiutano di riconoscere l’esistenza di un problema e la comunità medica continua a offrire il vaccino.

Le Vergini Sacrificali – così chiamate perché il vaccino viene spesso somministrato alle ragazze prima che diventino sessualmente attive – espone prove crescenti di gravi danni neurologici a seguito delle iniezioni di HPV. Chiede che il vaccino venga ritirato nella speranza che ciò contribuisca a fermare un’altra tragedia globale.

Guarda il documentario ► https://www.sacrificialvirgins.org/