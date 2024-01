Padova, docente universitario di 48 anni muore dopo un malore

Il docente lascia moglie e le due figlie piccole: era molto conosciuto e apprezzato come esperto ambientale e ricercatore dell’Università di Padova

Grave lutto per l’Università di Padova. E’ scomparso martedì 23 gennaio, a causa di un malore, il professore Alberto Pivato, grande esperto ambientale, ricercatore e docente del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’ateneo patavino; aveva 48 anni. Pivato è stato trovato dalla moglie svenuto in casa, a Ponzano Veneto, in via Garibaldi, probabilmente colpito da un infarto: trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, è stato operato d’urgenza ma nonostante l’intervento chirurgico sia perfettamente riuscito, il suo cuore lo ha nuovamente tradito, questa volta definitivamente, una volta giunto in reparto. I medici stavolta non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il docente lascia moglie e le due figlie piccole: era molto conosciuto e apprezzato come esperto ambientale e ricercatore dell’Università di Padova. Proprio a queste tematiche aveva legato la sua vita con varie pubblicazioni e podcast (Green stories, realizzato in collaborazione con docenti dell’Università di Padova) e conferenze seguitissime: l’ultima risale a qualche giorno fa e lo aveva visto protagonista di un talk (“Non esistono più le mezze stagioni”), organizzato dall’Azione cattolica di Treviso al teatro Aurora, a cui aveva preso parte anche il Vescovo, Monsignor Michele Tomasi. […]

