Cateno De Luca, malore durante un comizio

Cateno De Luca, il sindaco di Taormina, è stato ricoverato ieri al Policlinico di Messina, a causa di un malore accusato al termine di un comizio ad Itala. Il leader di Sud chiama Nord era impegnato in una serie di incontri in Comuni del Messinese per presentare il progetto politico per le elezioni europee.

De Luca ha rinviato tutti gli impegni politici dopo che i medici gli hanno prescritto alcuni giorni di riposo. Secondo quanto si apprende, il politico non si sentiva bene da un paio di giorni e aveva alcune linee di febbre. Il malore lo ha sorpreso mentre stava facendo una diretta Facebook. lastampa.it